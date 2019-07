Neuer Ausstellungsraum in Ruhrort : Mercator-Galerie für Cyrus Overbeck

Cyrus Overbeck in seinem Atelier „Alte Brotfabrik“ vor einigen Gemälde aus der Serie „Album der Erinnerung – Heimatliebe“. Foto: Peter Klucken

Duisburg In den Räumen des Mercator-Verlags in Ruhrort gibt es fortan nicht nur einen kleinen Buchhandel, sondern auch eine Galerie. Dort stellt der international erfolgreiche Duisburger Künstler der „Alten Brotfabrik“ stets aktuelle Werke aus.

Zehn Monate ist es erst her, dass sich Cyrus Overbeck wieder in der Duisburger Öffentlichkeit zeigte und nachdrücklich zu Wort meldete. 19 Jahre lang gab es in dieser Stadt von dem Vollblutkünstler, der in den 90er Jahren die von seinem Ururgroßvater 1904 gegründete Brotfabrik an der Arnold-Overbeck-Straße in Bruckhausen in ein Atelier und einen kulturellen Schauplatz verwandelt hatte, nichts zu berichten. Doch seitdem ist Overbeck hier wieder genauso präsent wie in den Jahren 1995 bis 1999. Vor kurzem zeigte die cubus-Kunsthalle noch eine große Einzelausstellung mit Holzschnitten und Bronzen des Künstlers, der sich selber als „narrativer Realist“ sieht, weil er mit seinen Grafiken, Skulpturen, Zeichnungen und Gemälden Erzählungen sichtbar macht, die ihren Stoff aus der Wirklichkeit nehmen.

Längst gehört Overbeck zu den Künstlern, die international gehandelt werden. Seine Werke kann man beispielsweise auch in New York sehen. Dagegen gab es bislang keine Duisburger Galerie, die Overbeck offiziell bei Kunstmessen oder gegenüber privaten Kunstsammlern vertrat. Das hat sich nun geändert. Jutta und Susanne Nagels, die den Duisburger Mercator-Verlag leiten, sind mit Cyrus Overbeck über ein Buchprojekt zusammengekommen. Ziemlich spontan kamen die drei überein, in ihrem Ruhrorter Verlagshaus an der Dammstraße 25 (auch bekannt als Horst-Schimanski-Gasse) neben dem kleinen Buchhandel, der bereits seit Dezember 2017 besteht, eine Galerie einzurichten, die ausschließlich Arbeiten von Cyrus Overbeck zeigt und anbietet.

Susanne (l,) und Jutta Nagels in der „Mercator-Galerie“. Foto: Peter Klucken

Info Pankok-Biografie mit 25 Jahren Stationen Cyrus Overbeck wurde 1970 als Sohn eines syrischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Er lebte bis 1979 in Teheran, dann kam er mit seinen Eltern nach Duisburg, machte hier 1989 Abitur, studierte anschließend evangelische Theologie, Geschichte und Deutsch. Mit 25 Jahren veröffentlichte er eine große Biografie über Otto Pankok. Seit 1995 arbeitet er mit wachsendem Erfolg als freischaffender Künstler. Mercator-Galerie Geöffnet montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung, Tel. 0203 34682521. Internet: www.mercator-galerie.de

Zurzeit sind die Ausstellungsmöglichkeiten noch begrenzt. Sie beschränken sich auf den kleinen Verkaufsraum und die angrenzenden Flure; sie können aber noch um den großen Veranstaltungssaal ergänzt werden. Perspektivisch können Räumlichkeiten mit einer Gesamtfläche von rund 200 Quadratmetern geschaffen werden, in denen Kunst von Cyrus Overbeck gezeigt werden kann. Hinzu kommen noch Räume im Obergeschoss von 170 Quadratmetern, die teilweise auch als Depot genutzt werden könnten, sagen Jutta und Susanne Nagels. Zwar hängen und stehen bereits jetzt einige Overbeck-Werke in der „Mercator-Galerie“, doch ist die offizielle Eröffnung erst für den 15. November geplant.

Das Besondere an der neuen Ruhrorter Galerie ist nicht nur, dass sie auf einen einzigen Künstler hin ausgerichtet ist, sondern auch, dass sie stets aktuelle Werke zeigt. „Ich habe vor, die Arbeiten alle zwei Woche auszuwechseln, genauso wie es meinem Arbeitsrhythmus entspricht“, kündigte Overbeck am Montag an.

In Ruhrort möchten Jutta und Susanne Nagels an eine Tradition anknüpfen, die bis in die 90er Jahre hinein von der Buchhandlung und Galerie Atlantis in der Duisburger Innenstadt gepflegt wurde: die Verbindung von Literatur und Bildender Kunst. Es war das Lebenswerk des unvergessenen Kurt Selbiger (1911 bis 1993), an den sich Cyrus Overbeck gerne erinnert.