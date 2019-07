Demo für Carola Rackete : Duisburg als sicherer Hafen

Andrea Bensing, Lehrerin aus Moers, hält das Plakat hoch. Foto: Peter Klucken

Duisburg „Seebrücke Duisburg“ demonstrierte am Samstag in der Innenstadt.

Die Fakten waren bekannt: Am 1. Juli versuchte die italienische Regierung die Kapitänin der Sea Watch an der Einfahrt in den Hafen von Lampedusa zu hindern. Carola Rackete legte trotzdem in Lampedusa an, wurde an Ort und Stelle festgenommen. Nach internationalen Protesten wurde die 31-jährige Kapitänin wieder freigelassen. Gleichwohl wird gegen sie wegen illegaler Migration und Widerstand gegen ein Militärschiff und Vollstreckungsbeamte ermittelt.

„So darf man nicht mit Menschen umgehen, die anderen das Leben retten.“ Diese Meinung vertritt unter anderem die Duisburger Aktionsgemeinschaft für Toleranz und Zivilcourage in Duisburg und rief dazu auf, sich an der Demonstration, die von der „Seebrücke Duisburg“ am Samstag initiiert wurde, zu beteiligen. Dem Aufruf folgten schätzungsweise 150 Menschen; viele Passanten unterbrachen ihren Einkaufsbummel und hörten den Ansprachen am Lifesaver-Brunnen zu.