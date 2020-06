Bürgermonitor : Sturz auf holprigem Pflaster

Duisburg Am Kuhtor soll die gesamte gepflasterte Stelle nun erneuert werden. Wann das passieren soll, ist aber noch nicht klar, so die Stadt. Passanten sehen den Bereich als Stolperfalle und Gefahrenquelle.

(mtm) Sven Sander hat schmerzhafte Erfahrungen mit dem kaputten Pflaster an der Kuhstraße in der Fußgängerzone in der City gemacht. „Durch die desolate Situation der Bepflasterung (lose Steine etc.) im Bereich der Kuhstraße, erlitt ich eine Fahrradunfall“, schrieb er per E-Mail an die Redaktion. Die Folgen: blutige Schürfwunden an beiden Beinen und ein gebrochenes Smartphone-Display. Sander war zu Fall gekommen, als sich ein loser Pflasterstein beim Überfahren aus der Bepflasterung verschoben hatte. In der Folge blockierte das Vorderrad seines Fahrrades. Von diesen losen Steinen gebe es sehr viele. „Ich denke vor allem durch die zahlreichen, überfahrenden LKW. Diese Baustelle sollte – ob des Gefahrenpotenzials – mit Priorität behandelt werden“, fordert er.