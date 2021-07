Geringe Nachfrage : Duisburg öffnet Impfzentrum ab Donnerstag für alle

Duisburg Die Nachfrage nach Impfstoff in Duisburg sinkt, nun reagiert die Verwaltung und kippt das Terminsystem. Ab Donnerstag kann sich im Impfzentrum jeder impfen lassen, der in der Stadt gemeldet ist. Termine über die KV gelten weiterhin.

Im Impfzentrum in Duisburg ist das Impfen nun auch ohne Termin möglich. Ab Donnerstag kann sich jeder, der in Duisburg gemeldet ist, am Theater am Marientor (TaM) impfen lassen. Das hat die Verwaltung am Mittwoch angekündigt. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Eine freie Auswahl ist nicht möglich.