Duisburg : Impfzentrum impft am Wochenende auch Kinder ab 12

Duisburg Das NRW-Gesundheitsministerium hat den Weg frei gemacht für Impfungen von Kindern ab einem Alter von 12 Jahren. In Duisburg ist das am Wochenende im TaM möglich. Vorab muss dort allerdings ein ausführliches Gespräch mit einem Kinderarzt stattfinden.

Auch in Duisburg können sich Zwölf- bis 15-Jährige nun grundsätzlich den Piks zum Schutz gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juli, öffnet das Impfzentrum von 10 bis 18 Uhr im Impfzentrum/Theater am Marientor auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren ohne vorherigen Termin. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech.