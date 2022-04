Umzug ins Averdunk-Zentrum : Impfzelt auf dem Portsmoutplatz vor dem Hauptbahnhof wird geschlossen

Duisburg Die Stadt Duisburg verringert ihre Kapazitäten bei den stationären Impfangeboten mangels Nachfrage weiter. Das Impfzentrum auf dem Bahnhofsvorplatz und die Impfdokumentation ziehen ins Averdunk-Zentrum.

Das städtische Impfzelt am Bahnhofsvorplatz an der Mercatorstraße stellt Ende der Woche seinen Betrieb ein. Letztmalige Impfungen sind dort noch am Mittwoch, 13. April, von 10.30 bis 17.30 Uhr und Donnerstag, 14. April, von 13 bis 20 Uhr, möglich. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Stadt Duisburg bietet stattdessen ab Mittwoch, 20. April, im Averdunk-Centrum an der Königstraße stationäre Impfungen an.