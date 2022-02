An zwei Standorten in Duisburg : Impfungen mit Novavax starten am Sonntag

Der Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Duisburg Der Totimpfstoff Novavax soll Impfskeptiker überzeugen. Am Sonntag treffen die ersten Lieferungen in Duisburg ein. Verimpft wird das Mittel vorerst nur an zwei Orten. Patienten müssen sich erst registrieren.

In Duisburg starten am Wochenende die Corona-Impfungen mit Novavax. Die Stadt erhält die ersten Lieferungen am Sonntag und bietet dann Impfungen mit dem Vakzin an, das als Hoffnungsträger gilt. Novavax ist im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ein klassischer Impfstoff und soll bisherige Skeptiker überzeugen.

Von Sonntag bis Montag sind Impfungen sowohl im Impfzelt an der Warbruckstraße in Marxloh als auch am Hauptbahnhof möglich. Da der Impfstandort in Marxloh jedoch geschlossen wird, sind Impfungen ab Dienstag, 1,. März, dann nur noch am Hauptbahnhof, täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr möglich. An den mobilen Impfstandorten wird kein Novavax verimpft. Für die Impfung mit Novavax ist zwingend eine vorherige Registrierung unter impfzentrum-sonderkontingent.duisburg.de erforderlich.

Folgende Personen können sich entsprechend der Priorisierung registrieren und müssen beim Termin entsprechende Unterlagen vorlegen:

Personal in medizinischen und pflegerischen Berufen, dass von der einrichtungsbezogene Impfpflicht betroffen ist (Nachweis über die Registrierung und Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung)

Personen mit attestierter Unverträglichkeit gegenüber mRNA-Impfstoffen (Nachweis über die Registrierung und Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests)

Allgemeinbevölkerung (Nachweis über die Registrierung)

Über die Unterlagen hinaus müssen beim Impftermin ferner notwendige medizinische Dokumente (etwa Allergie- und/oder Diabetes-Pass, Medikamentenliste) und – sofern vorhanden – ein Impfausweis mitgebracht werden.

Um die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten, empfiehlt die Stadt, die benötigten Unterlagen (Aufklärungsbogen, Anamnese und Impfeinwilligung in doppelter Ausführung) ausgedruckt und ausgefüll,t mitzubringen. Die Unterlagen können auf der Internetseite des RKI heruntergeladen werden.

