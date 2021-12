Ab fünf Jahren : Wo Kinder in Duisburg geimpft werden können

Eine Impfärztin klebt ein Pflaster auf den Oberarm eines Kindes. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Duisburg Die Stadt hat ein Zelt am Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof eingerichtet, in dem auch Kinder geimpft werden können. Zum Einsatz kommt Biontech. Los geht es am Freitag ab 10.30 Uhr.

Nun sind auch die Kleinsten unter den Schülern dran: Die Stadt Duisburg bietet ab Freitag, 17. Dezember, die Möglichkeit an, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zu impfen. Das gab das Rathaus am Dienstag bekannt. In einem eigens für die Kinderimpfungen errichteten Zelt auf dem Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof ist die Impfung von montags bis freitags zwischen 13 und 17.30 Uhr sowie an Wochenenden jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr möglich.

Eltern sollten zur Impfung ihrer Kinder sowohl Ausweis, Impfausweis und einen ausgefüllten Aufklärungs- und Anamnesebogen mitbringen. Individuelle Fragen können vor Ort mit dem impfenden Kinderarzt geklärt werden. Eltern, deren Kinder besondere gesundheitliche Problemen haben, bittet die Stadt Duisburg ausdrücklich darum, den eigenen Kinderarzt aufzusuchen.

Für die Impfung ist außerdem eine Einwilligung der sorgeberechtigten Personen erforderlich. Bei Unterschrift nur einer sorgeberechtigten Person bestätigt diese, dass die Zustimmung der anderen sorgeberechtigten Person eingeholt wurde. Für die Impfung gegen Corona ist entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) eine ärztliche Beratung und Aufklärung vor Ort erforderlich. Verimpft wird ein speziell für Kinderimpfungen freigegebener Impfstoff der Firma Biontech, der für Kinder entsprechend dosiert ist.

Die Impfung in dieser Altersgruppe ist sowohl mit, als auch ohne vorherige Terminabsprache möglich. Verbindliche Termine können unter https://gesundheitsamt-corona-terminvereinbarung.duisburg.de online vereinbart werden.

Eine Zweitimpfung kann drei Wochen nach der Erstimpfung vorgenommen werden. Bei der Buchung im Onlineportal wird direkt ein Zweittermin im entsprechenden Zeitraum angeboten.

Auch in anderen Städten in NRW starten die Kinderimpfungen am kommenden Freitag. Die europäische Arzneimittelbehörde Ema hatte den Impfstoff von Biontech bereits Ende November für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Es ist der bislang einzige Impfstoff für diese Altersgruppe.

(atrie)