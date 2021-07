Alternative im „Forum“ : Impfaktionen in Duisburg wegen Unwetter verlegt

Mittlerweile muss auch am Impfzentrum kein Termin mehr vereinbart werden. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Das angekündigte Unwetter in Nordrhein-Westfalen zwingt die Stadt Duisburg, ihre Sonderimpfaktionen am Mittwoch nach drinnen zu verlegen. Statt auf dem Wochenmarkt und in der Fußgängerzone gibt es den Impfstoff von Moderna nun im Forum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die am Mittwoch geplanten Sonderimpfaktionen in Duisburg finden wegen der angekündigten schlechten Wetterlage nicht statt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Ursprünglich sollte auf dem Rheinhauser Wochenmarkt und auf der Königstraße am Lifesaver-Brunnen ohne Termin geimpft werden. Als alternativer Standort wurde nun das Forum bestimmt. In dem Einkaufszentrum soll am Mittwoch jeder Interessierte zwischen 10 bis 16 Uhr eine Impfung erhalten.

Die für die kommende Woche geplante Aktion am Bahnhofsvorplatz/Portsmouthplatz wird dagegen erweitert. Hier besteht die Möglichkeit, von Montag, 19. Juli, bis Mittwoch, 21. Juli, jeweils von 12 bis 18 Uhr ein kostenloses Impfangebot zu erhalten. Dafür müssen am Montag, 19. Juli, und am Mittwoch, 21. Juli, im Impfzentrum am Theater am Marientor die Impfungen ohne Termin entfallen. Alle Impfungen mit Terminabsprache über die KV finden aber wie geplant statt.

Lesen Sie auch Mehrere Sonderaktionen im Stadtgebiet : Wo sich Duisburger in dieser Woche impfen lassen können

Verwendet wird der Impfstoff von Moderna. Nach vier Wochen gibt es jeweils an gleicher Stelle eine zweite Impfung ausschließlich für die Personen, die an den jeweiligen Standort ihre Erstimpfung erhalten haben.

Impfberechtigt sind alle Duisburgerinnen und Duisburger ab 18 Jahren, die eine Meldeadresse im Stadtgebiet haben. Als Nachweis muss ein Ausweisdokument vorgelegt werden, aus dem die Anschrift hervorgeht. Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises.

(atrie)