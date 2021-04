Kostenpflichtiger Inhalt: Aufsichtsrat entscheidet am Montag : Nach Impfskandal in Duisburg - Bleibt Erich Staake am Hafen?

Erich Staake ist seit 1998 Vorstandschef der Duisport-Gruppe. Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Nach der Impfaffäre um den 67-Jährigen, der sich in einer Senioreneinrichtung in Duisburg vorgedrängelt hat, entscheidet am Montag der Aufsichtsrat über die Zukunft des Vorstandschefs.