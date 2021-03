Kinder- und Jugendtisch : Immersatt packt jetzt Corona-Kehrpakete für Familien

Duisburg Der Kinder- und Jugendtisch Immersatt beliefert in der Krise etwa 60 Familien in Duisburg. Sie bekommen dreimal pro Woche eine große Tüte mit Gemüse, Obst, und Brot.

In der Corona-Pandemie geht erst einmal nichts. Da hat auch der Kinder- und Jugendtisch Immersatt auf der Klosterstraße einfach geschlossen. Eine Notbetreuung, wie in den Kitas oder Grundschulen, gibt es hier nicht. Und das geht schon seit einem Jahr so, als im März 2020 der Betrieb heruntergefahren wurde. Anstelle von Mittagessen gibt es nun Kehrpakete.