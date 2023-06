Mücken an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg Warum die stechenden Plagegeister so wichtig fürs Ökosystem sind

Duisburg · Kaum einer mag sie, dabei sind sie so wichig: Die Stadt Duisburg bietet jetzt einen Bürgerspaziergang an, um über Stechmücken zu informieren, die aktuell rund um die Sechs-Seen-Platte besonders häufig auftreten. Warum es zurzeit so viele davon gibt und wie man sich schützen kann.

16.06.2023, 09:19 Uhr

Mit dem Beginn der sommerlich-warmen Witterung klagten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger über Stechmücken in den Feuchtwaldbereichen um die Sechs-Seen-Platte und in angrenzenden Wohngebieten, teilte die Stadt jetzt mit. Denn was sonst als großer Vorteil gilt und den Naherholungswert deutlich steigert, hat auch seine Schattenseiten, denn hier finden Mücken ideale Bedingungen, weil sich durch den Regen im April und Mai in den Waldflächen kleine Tümpel gebildet haben, die sich ideal für die Eiablage und Larvenentwicklung der Mücken eignen. Mücken spielen aber bekanntlich auch eine wichtige Rolle im Ökosystem, insbesondere als Nahrung für verschiedene Vogelarten. „Sie tragen zur biologischen Vielfalt bei und sind ein unverzichtbarer Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts“, so die Stadt. Durch ihre Funktion als Nahrungsquelle trügen sie darüber hinaus zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei. Würden Mücken aus unseren Ökosystemen verschwinden, hätte dies für eine Vielzahl von Tieren gravierende negative Folgen. In Deutschland kommt eine Vielzahl von unterschiedlichen Mückenarten vor. Darunter sind in den vergangenen Jahren, bedingt durch den Klimawandel, auch vermehrt Arten aus dem tropischen und subtropischen Bereich wie etwa die Tigermücke. Diese könnten Krankheiten übertragen. Der Großteil der Mücken sticht allerdings nicht und zählt nicht zu den „Plagegeistern“. Tigermücken - kleine, stechfreudige Biester breiten sich aus Gefährliche Mückenart in Deutschland Tigermücken - kleine, stechfreudige Biester breiten sich aus Angesichts der ökologischen Bedeutung von Mücken sei ihre Bekämpfung in der Landschaft „nicht ratsam“, so die Stadt. Stattdessen sollten zur Abwehr der Insekten liebe lange Hosen und Oberbekleidung getragen werden – je mehr Körperoberfläche bedeckt ist, desto besser. Auch das Auftragen von Abwehrmitteln auf unbedeckten Hautpartien und das Anbringen von Insektengittern in Fenstern sind geeignete Mittel, um Mücken und auch andere unerwünschte Insekten fernzuhalten. Es gibt auch andere Wege, um die Mückenpopulation zu kontrollieren: Dazu gehört die Förderung natürlicher „Feindorganismen“ wie Fledermäuse, Libellen und bestimmter Vogelarten, die sich von Mücken ernähren. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung, wie sie von der Stadt Duisburg im Kommunalwald um die Sechs-Seen-Platte praktiziert werde, trage zu einer Förderung der natürlichen Feinde der Mücke bei. Die Führung ist am Freitag, 24. Juni, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Strohweg in Duisburg-Wedau. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Insekten und Spinnen krabbeln im Sommer

