Notversorgung durch Ehrenamtliche Immer mehr Patienten in Duisburg haben keine Krankenversicherung

Duisburg · In NRW leben Tausende Menschen, die keine Krankenversicherung haben. In Kliniken werden sie deshalb nicht behandelt. Wie kann das sein? Ein Projekt der Malteser in Duisburg hilft den Kranken. Gesundheitsminister Laumann besuchte die Praxis am Donnerstag.

15.02.2024 , 16:30 Uhr

Die Malteser behandeln in einer Praxis in Duisburg Menschen ohne Krankenversicherung – die Ärztin Anneliese Rauhut und der Ärztliche Leiter Hans-Georg Nehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mit Versprechungen will er vorsichtig sein, sagt Karl-Josef Laumann nach seinem Gespräch mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Praxis. „Menschen ohne Krankenversicherung, das ist ein Thema, dass es eigentlich gar nicht geben dürfte“, sagt der NRW-Gesundheitsminister dann. „Es muss das Ziel sein, die Leute wieder in die Kassen zu bringen.“ Geld alleine reiche dafür nicht aus. In der Duisburger Praxis der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, kurz MMM, hatte man sich schon lange Besuch aus Düsseldorf gewünscht. Ein Mitarbeiter sagt, viele Jahre habe die Politik gar nicht wahrhaben wollen, dass es tatsächlich so viele Menschen in diesem Land gibt, die nicht krankenversichert sind. „Manchmal reicht das Geld nicht einmal für Unterwäsche“ Duisburger ohne Krankenversicherung „Manchmal reicht das Geld nicht einmal für Unterwäsche“ Am Donnerstag hatte sich nun Laumann angekündigt, die MMM hatte den Minister zu einer Gesprächsrunde in die Münzstraße eingeladen. „Wir sind dankbar, dass er uns und unsere Probleme ernst nimmt“, sagt Hans-Georg Nehnen, der Ärztliche Leiter der Einrichtung. Einen Scheck habe Laumann zwar nicht mitgebracht, aber immerhin die Finanzierung der sogenannten Clearing-Stellen laufe weiter, sagt Nehnen. Diese Stellen helfen den Patienten dabei, in Zukunft wieder eine eigene Krankenversicherung zu erhalten. Die Praxis hat am Donnerstag auch die Zahlen für das vergangene Jahr vorgestellt – und die sind besorgniserregend. Die Zahl der Patienten steigt demnach immer weiter. 2023 wurden mehr als 1000 nicht- versicherte Patienten in der MMM behandelt. Das sind 217 mehr als noch im Jahr 2021. Die meisten Patienten wohnen in Duisburg, kommen darf theoretisch aber jeder. „Wer Hilfe braucht, ist hier richtig“, sagt der leitende Arzt Nehnen. „Wer kommt, der kommt.“ Es kann viele Gründe geben, warum Menschen keine Krankenversicherung haben – obwohl das in Deutschland eigentlich Pflicht ist. Obdachlose etwa sind oft nirgendwo gemeldet und deshalb auch nicht bei einer Krankenversicherung. Selbstständige sparen bei einer Insolvenz zuerst an den Beiträgen. Menschen mit psychischen Erkrankungen fliegen aus der Versicherung, einfach weil sie die Post nicht mehr aufmachen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann besuchte am Donnerstag die Malteser-Praxis in Duisburg. Foto: Alexander Triesch Dazu kommen Migranten und Geflüchtete. Meist fehlt die Krankenversicherung aber nicht, weil sie sich illegal in Deutschland aufhalten und Angst haben, etwa im Krankenhaus registriert zu werden. 2023 stammte fast jeder zweite Patient in der MMM in Duisburg aus Osteuropa. Die Patienten halten sich hier legal auf, werden allerdings oftmals nicht legal von ihrem Arbeitgeber beschäftigt. Rund zwei Drittel der Patienten ist weiblich. Nehnen sagt, die größte Herausforderung ist die hohe Zahl von gynäkologischen Untersuchungen, die oft sehr teuer sind. 2023 war jeder dritte Besuch in der MMM von einer schwangeren Frau, die versorgt werden musste. Es kam sogar schon vor, dass Schwangere in den Wehen in die Praxis kamen. Die MMM der Malteser existiert seit 2017. Schätzungen gehen davon aus, dass in Duisburg mehr als 10.000 Menschen nicht krankenversichert sind. In Deutschland betreiben die Malteser rund 19 vergleichbare Praxen. Das Team in Duisburg besteht aus 23 Mitarbeitern, die zum Teil über Spenden und Sponsoren bezahlt werden. Die Praxis hat jeden Montag von 11 bis 14 Uhr für eine Schwangerensprechstunde geöffnet und jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr zur allgemeinen Sprechstunde. Spendenkonto Malteser Hilfsdienst e.V., Pax-Bank eG, IBAN: DE54 3706 0120 1201 2060 10, Verwendungszweck: MMM Spende

(atrie)