Städtisches Immobilienmanagement : IMD-Chef Kugelberg räumt seinen Posten

Duisburg Der Chef des städtischen Immobilienmanagements räumt seinen Posten nach den öffentlichen Diskussionen um seine Ablöse mit sofortiger Wirkung. Das bestätigte die Verwaltung auf Nachfrage am Montag. Wer Kugelbergs Nachfolge antreten wird, ist noch nicht geklärt.

Der Wechsel an der IMD-Spitze kommt zu einer Zeit, in der das Immobilienmanagement so sehr unter Druck steht wie lange nicht mehr. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ein aktuelles Gutachten zu dem Schluss kommt, dass das IMD damit überfordert ist, die Schulgebäude in Duisburg in Schuss zu halten, geschweige denn sich um Schulneubauten zu kümmern. Wie berichtet hatte auch der Personalrat der Verwaltung moniert, dass es in vielen Dingen schlicht an zuständigen Ansprechpartnern beim IMD fehlte, weil es am Personal mangelt.