Jahresbilanz in Duisburg : Im vierten Jahr in Folge weniger Arbeitslose

Duisburg Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze setzt die Stadtspitze künftig mehr auf Hightech und Dienstleistungen und weniger auf Logistik.

Dabei machte Link klar, dass er sich einen breiter aufgestellten Arbeitsmarkt wünscht. Ein Flächenwachstum werde es im Bereich Logistik nicht mehr geben, so der OB: „Bei der Logistik sehe ich ein sehr endliches Wachstum.“ Auf dem Logport VI-Gelände in Walsum erwarte er noch in diesem Jahr erste Ansiedlungen. „Das ist wichtig für eine Stadt“, sagte Link. Gleichzeitig wolle er aber auch, dass Duisburg „Europas Stahlstandort Nummer eins“ bleibe. Künftig müsse Duisburg darauf achten, nicht eine Monostruktur wie Stahl oder Logistik durch eine andere zu ersetzen. Duisburg setze künftig auf Diversifizierung. So sollten auf dem Gelände Wedau-Nord Uni-Institute und technikaffinie Unternehmen die Arbeitsplätze von morgen schaffen. Hochwertige Büroflächen wie auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände geplant, seien ebenfalls nachgefragt, wie die schnelle Vermietung des Mercator One-Gebäudes gezeigt habe. Neue Baugebiete wie am Angerbogen oder bei 6-Seen-Wedau lockten Neubürger an, was ebenfalls positive Effekte für den Arbeitsmarkt bringen könne.