Wohnungsbau : Im Duisburger Süden entstehen 108 seniorengerechte Appartements

Noch wird am Haus eifrig gearbeitet. Am 1. Mai aber sollen die Wohnungen in dieser Immobilie bezugsfertig sein. Foto: blankbau/Blankbau

Duisburg Klein, aber fein: Das Apartmenthaus, das die Duisburger Blankbau-Gruppe in Buchholz errichtet, soll am 1. Mai bezugsfertig sein. Was es bietet, wie die Wohnungen aussehen und was sie kosten.