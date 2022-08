Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 : Ein Testlabor für klimaresiliente Pflanzen im Rheinpark

Duisburg Das Ausstellungskonzept für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 nimmt Gestalt an. Im Duisburger Rheinpark soll es auch darum gehen, mit Pflanzen zu arbeiten, die mit zunehmender Hitze und Dürre klar kommen.

Große, kurz geschorene Rasenflächen, die braun verbrannt von Sonne ausgedörrt sind, machen alles andere als einen zukunftsträchtigen Eindruck. Um so interessanter, was das Ausstellungskonzept für den Standort in Hochfeld daher nun vorsieht: Neben einem Umweltbildungslehrpfad sollen auch „Experimentierfelder“ eingerichtet werden. In diesen soll erprobt werden, welche Pflanzen unter den zukünftig zu erwartenden Wetterbedingungen am besten gedeihen.