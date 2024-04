Duisburg im Jahr 2024 Mehr Kinder, mehr Jugendliche, mehr Rentner – aber weniger Erwerbstätige

Ein Beispiel: In Duisburg leben aktuell rund 92.000 Kinder und Jugendliche, die 18 Jahre oder jünger sind. 2040 werden es etwas mehr als 97.000 sein. Das geht auf eine steigende Geburtenrate zurück. In vielen Kitas und Schulen, in denen die Plätze ohnehin bereits knapp werden, könnte es also noch voller werden.