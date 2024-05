Studie zur Lebenszufriedenheit Warum Duisburger glücklicher sind als sie sein dürften

Duisburg · Duisburger sind mit ihrem Leben zufriedener als viele Menschen in anderen Großstädten. Im neuen Ranking des „Glücksatlas“ schneidet Duisburg viel besser ab, als es objektiv zu erwarten wäre. Was die Gründe dafür sind und wo in Duisburg die zufriedensten Menschen leben.

28.05.2024 , 07:55 Uhr

Duisburg ist eine sehr heterogene Stadt – doch viele sind hier mit ihrem Leben zufrieden. Foto: IMAGO/Jochen Tack