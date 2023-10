Veranstaltung mit dem Regisseur Filmforum zeigt türkischen Film „Kara Kafa“

Für die Vorstellung werden sowohl der Regisseur Korhan Yurtsever als auch Produzentin Güven Güzel Yurtsever in Duisburg erwartet, teilt die organisierende Filmwoche mit. Im anschließenden Filmgespräch mit Moderatorin Nesrin Tanç und dem Publikum werden sie über die Hintergründe des Films sprechen. Als Vorfilm wird in einer Kooperation mit dem Blicke Filmfestival der Kurzfilm „Gülüzar“ aus dem Jahr 1994 gezeigt, in dem die Regisseurin Hatice Ayten ihre Mutter porträtiert.