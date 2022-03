Verbotene Spielautomaten entdeckt : Razzia in Marxloh beim „Clan-Marathon“ in vielen Ruhrgebietsstädten

Die illegal betriebenen Geldspielgeräte wurden von der Polizei beschlagnahmt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Im Rahmen eines „Clan-Marathons“ in mehreren Städten des Ruhrgebiets war die Polizei am Samstagabend auch in Marxloh. Hier stand illegales Glücksspiel und Verkehrskontrollen im Fokus der Ermittler.

In Marxloh wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstagabend drei verbotene Spielautomaten aufgespürt. Bei einer Razzia einer Gaststätte in Kombination mit einem Wettbürot war auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dabei. Mit Hilfe der Geldspielautomaten könnten Kriminelle Geld an der Steuer vorbei einnehmen, so die Polizei..

Es sind in den dort durchsuchten Lokalen nach Polizeiangaben rund 20 Menschen überprüft worden. Die am Samstag zudem durchgeführten Verkehrskontrollen hätten den Zweck zu erfassen, wer welche Autos nutze. Denn Kriminelle würden zur Tarnung häufig Wagen fahren, die auf völlig andere Menschen zugelassen seien, erklärte ein Polizeisprecher.

Schon zuvor hatten Hunderte Ermittler am Samstag in vielen Städten des Ruhrgebiets Razzien und Kontrollen durchgeführt. Bis zum Nachmittag wurden Einsätze in Essen, Mülheim, Bochum, Herne, Hattingen, Dortmund und Gelsenkirchen bekannt.

Die Polizeiaktion, bei der auch Autofahrer kontrolliert wurden, lockte am Samstagabend zahlreiche Schaulustige an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Nach früheren Angaben der Polizei in Essen waren auch andere Behörden wie Zoll, Steuerfahndung und kommunale Behörden an den Durchsuchungen beteiligt. Bis zum Mittag vollstreckten die Beamten fünf Haftbefehle. Weitere sechs Personen seien vorläufig festgenommen worden, so Reul.

(RP)