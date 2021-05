IHK-Wirtschaftsbarometer : Die Industrie in Duisburg überwindet die Krise

Die Industrie in Duisburg überwindet die Krise

Die Industrie in Duisburg sendet nach Auffassung der IHK positive Signale. Foto: Rainer Schroeer

Die Duisburger Industrie schaltet im ersten Quartal 2021 gleich zwei Gänge hoch. Das zeigt das aktuelle Wirtschaftsbarometer Duisburg der Niederrheinischen IHK, wie die Kammer jetzt mitteilte.

„Die Industrie hat die Krise vorerst überwunden. Das ist ein wichtiges Zeichen für die Stadt. Auch viele Händler und Dienstleister werden in Kürze wieder richtig loslegen können“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger. Gleichzeitig gebe es noch „Luft nach oben“.

Die Unternehmen bräuchten verlässliche Standortbedingungen. Nachgebessert werden müsse vor allem bei der Infrastruktur, den hohen kommunalen Steuern und der Dauer von Plan- und Genehmigungsverfahren. Hier seien Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung am Zug.

Mit dem ersten Quartal 2021 knüpft die Duisburger Industrie nahtlos an das Jahresende 2020 an: Die Einnahmen sind um zehn Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen.

„Das Kurzarbeitergeld hat Schlimmeres verhindert. Denn Fachkräfte sind schwer zu bekommen, die Betriebe halten an ihren Mitarbeitern fest, solange es geht“, so Dietzfelbinger.

Damit die Wirtschaft wieder durchstarten kann, sehen die Betriebe laut IHK auch die Stadt in der Pflicht. So sind 86 Prozent der Unternehmen mit Zustand und Leistungsfähigkeit der Straßen unzufrieden. „Die Duisburger Infrastruktur ächzt seit Jahren. Jetzt gilt es, die wichtigen Straßenprojekte wie den Karl-Lehr-Brückenzug, die Ortsumgehung Meiderich und die A40-Rheinbrücke Neuenkamp konsequent weiter voranzubringen. Die Pandemie darf nicht als Ausrede herhalten, dass die Arbeiten auf den Baustellen ins Stocken geraten“, mahnt Dietzfelbinger.

Ausbaufähig sei auch die digitale Infrastruktur: 92 Prozent halten die Anbindung an das schnelle Netz für wichtig oder sehr wichtig. Zufrieden mit ihrem derzeitigen Anschluss sind allerdings nur 41 Prozent.

Von der neu aufgestellten Gesellschaft für Wirtschaftsförderung erwarten die Duisburger Betriebe hierbei eine stärkere Begleitung innerhalb der Stadtverwaltung. Dietzfelbinger: „Auf die Stadt Duisburg kommt ein Balanceakt zu. Die öffentlichen Kassen sind nach wie vor leer. Trotzdem muss die Stadt investieren, um für die Unternehmen vor Ort und neue Investoren attraktiv zu sein. Dazu gehört auch, neue Flächen für die Industrie zu schaffen und die Innenstadt attraktiver zu gestalten. So kann sich Duisburg als Oberzentrum der Region etablieren.“

Das IHK-Wirtschaftsbarometer Duisburg nimmt die wirtschaftliche Entwicklung in der größten Stadt am Niederrhein unter die Lupe. Neben der Industrie nimmt die IHK die Konjunkturentwicklung, den Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie die Flächen und das Gründungsgeschehen in den Blick.