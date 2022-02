Konjunktur in Duisburg und am Niederrhein : IHK fordert Abschaffung von 2G im Handel

Konjunktur in Duisburg und am Niederrhein

Zutritt nur mit Kontrolle des Impfstatus: Das müsste abgeschafft werden, so die IHK. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wenn derartige Maßnahmen ihr Ziel verfehlten, müsse die Politik handeln, meint IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. Die Stimmung bei den Unternehmen im Kammerbezirk ist momentan ohnehin eher verhalten.

Auf den ersten Blick ist die Situation grotesk: Es gibt reichlich Arbeit für die Unternehmen in Duisburg und am Niederrhein , und die Auftragsbücher sind voll. Dass die hiesige Wirtschaft trotzdem nur mit angezogener Handbremse agiert und die konkonjunkturelle Erholung kein Selbstläufer wird, zeigt das aktuelle Konjunkturbarometer der Industrie- und Handelskammer. „Die Stimmung ist verhalten“, konstatiert Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger.

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. So litten Handel und Gastronomie wegen fehlender Kunden und hoher Hygieneauflagen besonders unter der Omikron-Welle, zudem beklagten in der Industrie mehr als 90 Prozent der Betriebe die enorm hohen Preise für Strom und Gas.

Insgesamt, so die IHK, glaube nur jedes fünfte Unternehmen, dass sich die wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten verbessern könnte. Demzufolge fiel der „Konjunkturklimaindex“ der Niederrheinsichen IHK um zehn auf 111 Punkte.

Dazu kommen alte Probleme, die durch die Pandemie noch verstärkt wurden, wie zu Beispiel der Fachkräftemangel. Dazu gehören zum Beispiel Lkw-Fahrer, Ingenieure oder Personal in der Gastronomie. „Sie alle werden händeringend gesucht“, teilte die Kammer am Dienstag mit. Immer häufiger blieben selbst attraktive Ausbildungsplatzstellen unbesetzt. Umgekehrt plane nur jedes zehnte Unternehmen am Niederrhein, Arbeitsplätze abzubauen.