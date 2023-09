Aktion der IG Metall in Duisburg „Die derzeitigen Energiepreise treffen die energieintensive Industrie mit voller Wucht“

Mit weiteren öffentlichkeitswirksamen Aktionen setze sich die Gewerkschaft in einer bundesweiten Aktionswoche vom 25. bis 29. September für einen „sozialen, ökologischen und demokratischen Umbau unserer Industrien“ ein, so die Arbeitnehmervertreter. Sie nehme die Politik und insbesondere die Bundestagsabgeordneten in die Verantwortung, sich für sichere und gute Arbeit in einer klimafreundlichen Industrie einzusetzen, heißt es in einer Mitteilung.