Schwärzeste Stimme Skandinaviens : Ida Sand und Band beim nächsten Intermezzo-Konzert

Duisburg Ida Sand und ihre Band spielen beim nächsten Intermezzo-Konzert.

Erdig-markant und vom Soul durchtränkt, das ist der Gesang von Ida Sand, der vermutlich „schwärzesten“ Stimme Skandinaviens. Sie ist mit ihrer Band am 11. Oktober zu Gast beim Intermezzo-Knzert in der Lutherkirche Duissern. Nach dem Beginn einer klassischen Ausbildung an Cello und Klavier verfiel sie schnell dem unwiderstehlichen Gesang von Blues- und Soulgrößen wie Aretha Franklin, Nina Simone und Donny Hathaway. In ihren bisherigen vier Alben hörte man auch deutliche Jazz-, Pop- und Folk-Einflüsse. Auf ihrer aktuellen ACT-CD „My Soul Kitchen“ dokumentiert Ida Sand nun ihre tiefe Verbundenheit und Liebe zur „Sweet Soul Music“, die in den 1960er Jahren in Europa neben Paris gerade auch in Stockholm eine Blütezeit erlebte. Beim intermezzo-Konzert dürfen sich die Besucher auf diesen Soul-Music-Mix freuen, veredelt mit ihrer ganz eigenen, außergewöhnlichen Stimme und durchsetzt mit schwedischer Coolness.