Vorfall in Duisburg : Zweijähriger von Hund ins Gesicht gebissen - „Hetzjagd“ nach Halter

Duisburg Ein zwei Jahre alter Junge ist am Sonntag in Duisburg von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei sucht den Halter – und kritisiert die „Hetzjagd“ im Internet.

Der Hund fiel das Kind in der Parkanlage an der Nombericher Platz/Gartsträucherstraße gegen 9.20 Uhr aus bislang unklarer Ursache an. Den Vierbeiner, bei dem es sich nach ersten Angaben um einen schwarz-braunen Dobermann-Mix mit einem gelben Halsband handeln soll, führte ein bislang unbekannter Mann an einer langen Leine.