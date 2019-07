Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen : Edeka führt Mehrwegdose ein

Edeka-Marktleiter Jürgen Buchholz mit der Mehrwegdose. Foto: Daniel Elke

Huckingen Edeka in Huckingen verpackt Wurst, Käse und Fleisch auf Wunsch ab sofort in Mehrwegdosen. Der Supermarkt ist damit einer von zweien in Duisburg.