Belegschaftsversammlung in Duisburg Minister Heil spricht in Stadion zu Thyssenkrupp-Stahlarbeitern

Bei der nicht öffentlichen Versammlung in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena sind laut Kurspahic auch Reden der Duisburger Abgeordneten und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und des nordrhein-westfälischen Landesarbeitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) geplant. Wie viele Beschäftigte an der Versammlung teilnehmen werden, ist noch offen. Der Gesamtbetriebsrat hält rund 10.000 Teilnehmer für möglich. In der Sparte des Thyssenkrupp-Konzerns arbeiten rund 27.000 Menschen, davon 13.000 in Duisburg. Fast alle Standorte liegen in Nordrhein-Westfalen.