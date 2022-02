Stadtwerke Duisburg : Viele Mitarbeiter an Corona erkrankt – Kunden warten lange an der Service-Hotline

Duisburg Bei der Duisburger Stadtwerken fallen derzeit zahlreiche Beschäftigte mit einer coronabedingten Infektion der Atemwege aus. Vor allem für die Beschäftigten im telefonischen Kundenservice bedeutet dies, dass sie nicht einsatzfähig sind. Derzeit kommt es deshalb zu erheblich längeren Wartezeiten an der Service-Hotline.

Das teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit. Obwohl sie frühzeitig zusätzliche Kapazitäten aufgebaut hätten, ließe sich die große Zahl Anfragen derzeit nicht auffangen, so der örtliche Energieversorger.

Die Stadtwerke Duisburg bitten ihre Kunden, vor allem die „Online-Plattformen für den Self-Service“ zu nutzen. Die allermeisten Anliegen könnten hier „unkompliziert und schnell“selbst von Zuhause aus erledigt werden. Und das natürlich rund um die Uhr und ohne Wartezeiten. Und natürlich kostenfrei. Die Anmeldung für alle Kunden zum Online-Selfservice gibt es im Internet unter https://mein.swdu.de/login.

Aktuell sei der Beratungsbedarf bei vielen Verbrauchern enorm gestiegen. Hunderttausenden Kunden in ganz Deutschland seien in den vergangenen Monaten von ihrem Versorger die Belieferung mit Strom und Gas gekündigt worden.

Die rasant steigenden Beschaffungspreise an den Energiemärkten hätten bis jetzt schon rund 40 Unternehmen so sehr in wirtschaftliche Schieflage gebracht, dass sie Insolvenz anmelden mussten oder aus anderen Gründen die Belieferung ihrer Kunden einstellten (die RP berichtete).

Diese Kunden müssten aber keine Sorgen haben, dass sie keinen Strom oder kein Gas mehr erhalten. Sie würden automatisch in der sogenannten Ersatzversorgung der Grundversorger aufgefangen. In Duisburg übernehmen das die Stadtwerke. Im Stadtgebiet betreffe das mehrere tausend Kunden.

Wie berichtet hatten die Stadtwerke für diese Kunden einen zusätzlichen Grundversorgungstarif eingeführt, der für diese Neukunden wesentlich höhere Preise bedeutet als für Bestandskunden.

„Die Verunsicherung bei diesen Verbrauchern, die von ihren Versorgern einfach im Regen stehen gelassen werden, ist natürlich groß. Wir verzeichnen seitdem stark steigende Anrufzahlen an unserer Kundenhotline. Der Beratungsbedarf ist plötzlich nach oben geschossen. Er übersteigt unsere Kapazitäten um ein Vielfaches“, erklärt Torsten Hiermann, Leiter Vertrieb und Markt bei den Stadtwerken Duisburg.

Die“ online Self-Service-Plattform“ der Stadtwerke sei auch für alle Kunden in der Ersatzversorgung nutzbar. „Wer in der Ersatzversorgung aufgefangen wird, erhält sicher und ohne Unterbrechung Strom und Gas. Wir können Kunden dann jederzeit auch in andere Verträge überführen, wenn sie das wünschen. Wir setzen alles daran, die Kundenanfragen schnellstmöglich auch in dieser schwierigen Situation zu beantworten“, so Hiermann.

Kunden, die erst kürzlich eine Kündigung eines vorherigen Versorgers erhalten haben, werden gebeten, zunächst ein Bestätigungsschreiben der Stadtwerke Duisburg abzuwarten, bevor sie eine Registrierung im Self-Service der Stadtwerke durchführen.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben könne zwischen der Kündigung durch den Alt-Versorger und dem Eingang des Bestätigungsschreibens der Ersatzversorgung durch die Stadtwerke einige Zeit vergehen. Die Energiebelieferung sei aber auch in diesem Zeitraum sichergestellt, so dass die Kunden keine Sorgen haben müssen, in diesem Zeitraum ohne Strom oder Gas auskommen zu müssen.

Kunden, deren Anliegen sich nicht im Self-Service klären lassen, könnten auch über das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadtwerke Duisburg eine Anfrage stellen. Dieses findet sich im Bereich Service/Kontakt. Aus den bereits genannten Gründen komme es aber auch hier zu Verzögerungen bei der Bearbeitung. Eine Vorabsichtung der Anfragen stelle aber sicher, dass besonders dringende Anliegen priorisiert bearbeitet werden.

Wei berichtet gibt es für die besonders kritischen Bereiche der Ernergieversorgungs-Infrastruktur, etwa in den Leitstellen, entsprechende Notfallpläne. Die Energieerzeugung beziehungsweise die Einspeisung in dei Netze soll auch funktionieren, wenn Mitarbeiter in diesen Bereichen erkranken.

In besonderen Notfällen sei auch eine Isolation der Mitarbeiter in Gebäuden der Stadtwerke möglich, um die Versorgung der Kunden mit Strom, Gas und Fernwärme nicht zu gefährden. Entsprechende Vorkehrungen seien bereits vor einiger Zeit getroffen worden.

