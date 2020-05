Künstlerportrait: Horsthardi Semrau : Impulse einer Doppelbegabung

Horsthardi Semrau ist ein bemerkenswerter Künstler und Autor. Foto: RP/Peter Klucken

Duisburg Horsthardi Semrau wurde erst als 80-Jähriger der Öffentlichkeit als Maler und Autor bekannt. Nun hat er mit fast 92 Jahren im Sammelband „Lyrik und Prosa unserer Zeit” einige seiner klug-eleganten Aphorismen publiziert.

Von Peter Klucken

Sein ganzes Leben lang hat Horsthardi Semrau viel gelesen. Als ehemaliger Lehrer und promovierter Literaturwissenschaftler ist das selbstverständlich. Entsprechend quellen bei ihm zu Hause die Bücherschränke und Bücherregale über. Aber 14 Bücher sind Horsthardi Semrau besonders wichtig: Und zwar seine kalligrafisch schön gestalteten „Schreibbücher“, die er von Zeit zu Zeit von seiner Ehefrau Ingeborg bekommt. Das Besondere an diesen Büchern ist, dass sie anfangs aus 300 leeren Seiten bestehen. Im Laufe der Jahre schreibt der Duisburger sie voll. Bei seinem jüngsten Besuch im Hause Semrau hat der Autor dieses Artikels zwölf dieser Schreibbücher gesehen und in ihnen blättern dürfen. Das war im Sommer 2018, kurz vor Horsthadi Semraus 90. Geburtstag. Jetzt beim Telefongespräch, teilt Semrau mit, dass er demnächst wohl das 14. Schreibbuch vollgeschrieben haben werde. Und er fügt hinzu: „Ich glaube, es wird mein bestes und wichtigstes.“

Nicht nur im Duisburger, sondern im Kulturleben allgemein ist Horsthardi Semrau ein einzigartiges Phänomen. Zwar hat der am 12. Juli 1928 in Mittelschlesien geborene Autor, der über Flensburg nach Duisburg kam, wo er viele Jahre an einer Kollegschule Deutsch und Kunst unterrichtete, schon als Zehnjähriger Gedichte geschrieben, doch als Autor bekannt wurde er erst als Pensionär – im Grunde erst kurz vor seinem 80. Geburtstag. Damals hatten Freunde Semraus die Kulturredaktion unserer Zeitung auf den „ungewöhnlichen Maler und Dichter aus Duisburg-Walsum“ aufmerksam gemacht. Der erste journalistische Besuch im Sommer 2008 erwies sich sogleich als eine Entdeckung: Horsthardi Semrau ist ein Vollblutkünstler mit einer ungewöhnlichen Doppelbegabung als Autor und Maler.

Auch im Duisburger „Kunstverein am Weidenweg” erkannte man, dass ein außergewöhnlicher Maler jahrzehntelang ein Werk geschaffen hatte, das unbedingt der Öffentlichkeit gezeigt werden sollte. Als Geschenk zum 80. Geburtstag wurde Semrau zum Ehrenmitglied ernannt. Fortan werden dort immer mal wieder Arbeiten von ihm gezeigt, zuletzt noch vor wenigen Monaten. Denn ungeachtet seines hohen Alters ist Semrau künstlerisch kreativ.

Als Maler nimmt er ein weites Themenspektrum in den Blick: der Mensch als solches; das, was er geschaffen hat – sei es Industrie oder Architektur – und das, was unabhängig von ihm existiert, also die natürliche Landschaft. Aber auch das Nicht-Greifbare interessiert ihn. In einigen seiner Gemälde finden sich symbolisch-spirituelle Motive. Bisweilen auch mit einem leicht ironischen Unterton. So malte er beispielsweise nach einer Schiffsreise zum Nordkap einige „skandinavische Bilder“, auf denen sich nordische Legendenwesen tummeln. Diese „Trolle“ wurden in Semraus üppigen Kreidebildern zu knorrig anmutigen Geschöpfen, die sympathisch und unsympathisch zugleich sind, etwas gefährlich, aber auch tölpelhaft, potthässlich und dennoch eigentümlich anmutig.

Aber auch Gesellschaftskritisches spart Semrau als Maler, der das Gegenständliche bevorzugt, nicht aus. Als ehemaliger Lehrer macht er sich Sorgen um seine pädagogischen Nachfolger, die es im heutigen Schulsystem aus verschiedenen Gründen nicht einfach haben. So ist eines seiner jüngsten Bildmotive ein Lehrer, der aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Erst seit drei Jahren publiziert Horsthardi Semrau seine Gedankenlyrik und seine Aphorismen öffentlich. In den drei jüngsten Bänden der Reihe „Lyrik und Prosa unserer Zeit“ ist er prominent vertreten. Auch im jüngsten 28. Band der Reihe findet man auf den Seiten 182 bis 193 Texte von Semrau, die er seinen privaten Schreibbüchern entnommen hat. Diese meist aphoristischen Sentenzen soll man auch als „Impulse“ verstehen. Sie sind durchweg elegant formuliert, klug und voller Lebenserfahrung – mal tiefsinnig, mal verspielt, mal melancholisch, mal heiter. Am liebsten möchte man sie alle vorstellen. Einige Beispiele müssen an dieser Stelle aber genügen:

„Bevor die Hoffnung stirbt, liegt die Erwartung in den letzten Zügen.“ Oder: „Bemüht zu sein, was wir sollten, konnten wir nicht, was wir wollten.“ Oder mit einer gehörigen Portion Selbstironie: „Könnt‘ ich nur lang‘ genug nachsinnen, glaubt mir, nicht ich, die andren spinnen. Auch andre sind natülich schuld daran, wenn ich mich selbst nicht ausstehn kann.“