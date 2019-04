Stabilo hat eröffnet : Homberg hat wieder einen Baumarkt

Garten- und Heckenscheren gehören zum Sortiment jedes guten Baumarkts. Künftig kann man sie auch in Homberg wieder kaufen. Foto: Ilka Platzek

Homberg Am Freitag feierte der neue Markt Eröffnung. Praktiker hatte 2013 dicht gemacht – Nachfolger ist Stabilo.

(sip) Ende 2013 schloss die Praktiker-Filiale in Homberg an der Straße „Am alten Schacht“ nach der Insolvenz des Mutterkonzerns. Seit Donnerstag hat die Baumarkt-lose Zeit im Stadtteil ein Ende. Am Abend wurde mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft Eröffnung gefeiert. Am Freitag öffneten sich um 8 Uhr auch die Türen für die Kunden. „Sie merken es schon am Dialekt: Stabilo ist ein süddeutsches Unternehmen“, sagte Marketingleiter Markus Wedde zur Begrüßung. Das Familienunternehmen kommt aus Kupferzell-Mangoldsall in Baden-Württemberg.

Der Praktiker-Markt in Homberg sei einer von sieben Standorten, die Stabilo von dem insolventen Unternehmen übernommen hat. Es sei der Standort gewesen, der am meisten Arbeit gemacht hat. „Als wir das Gebäude übernommen haben, war es eine Ruine mit Graffitis und eingeschlagenen Scheiben“, so Wedde. Darum habe die Renovierung auch so viel Zeit in Anspruch genommen: immerhin mehrere Jahre. Aber jetzt will man umso länger bleiben. Das Unternehmen ist nicht bloß Mieter, sondern hat das Anwesen gekauft. „Dadurch gehen wir nicht fort“, verspricht Wedde.

Info Familienunternehmen aus Süddeutschland Über Stabilo ist eine im süddeutschen Raum beheimatete Baumarkt-Kette mit einer über 30 Jahre alten Firmengeschichte. Etwa 20 Filialen von Stabilo gibt es in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt gibt es eine Verkaufsfläche von 7000 Quadratmetern. 5000 in den Hallen, jeweils 1000 bilden den Gartenbereich und das Freigelände. Normalerweise hätten Stabilo-Märkte eine Größe zwischen 3000 und 4000 Quadratmeter. Auch insofern sei der Homberger Markt für das Unternehmen etwas Besonderes – er ist außerdem der erste Stabilo-Markt in einer Großstadt.

„Wir wollen auch hier mit Qualität und Service überzeugen. 20 Prozent auf alles passt nicht mehr“, sagte Wedde mit einem Seitenhieb auf den Pleite-Vorgänger Praktiker, der letztlich auch an seinem Discount-Konzept gescheitert ist. „Wir wollen nicht nur die Homberger ansprechen, sondern auch die Handwerker vom ganzen Niederrhein“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Ulrich Abendschein. Derzeit arbeiten in Homberg zwölf Mitarbeiter. Weitere würden noch gesucht. Auf Dauer soll das Personal auf 18 bis 20 aufgestockt werden.