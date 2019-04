Umwidmung : Das neue Gesicht der Rheinkirche

Homberg Vor gut einem Jahr kauften zwei Düsseldorfer Architekten die Rheinkirche. Der Weg zur neuen Nutzung ist geebnet. Ein Besuch.

(dc) Das massive Hauptportal mit seiner Stahlklinke und dem riesigen Schlüsselloch bleibt zurzeit meistens geschlossen. Es ist schon etwas hakelig, die mehr als 120 Jahre alte Eichentür zu öffnen. Ein Zustand, der so aber keinesfalls bleiben soll: Der Hauptzugang des früheren Gotteshauses (Baujahr: 1893 bis 1895) soll mit der noch nicht terminierten Eröffnung des geplanten Kolumbariums wieder zugänglich sein. Der Rundgang durch die Duisburger Rheinkirche mit dem neuen Hausherrn beginnt am nördlichen Seiteneingang an der Sakristei.

Bei dem Eigentümer handelt es sich um ein Duo, die beiden Düsseldorfer Architekten Andreas Knapp und Kay Fromm haben die Kirche der Evangelischen Gemeinde im vergangenen Jahr abgekauft. Die beiden haben sich auf die Sanierung historischer Gebäude spezialisiert und wollen die Kirche mit dem Bau des genannten Kolumbariums, einer Art Friedhof mit Urnengräbern, einer neuen Nutzung zuführen (wir berichteten). Dazu aber später mehr.

Beim Rundgang ist diesmal nur Kay Fromm dabei. Die Sakristei sieht heute noch so aus, als würde ein Gottesdienst unmittelbar bevorstehen. Der Raum ist komplett möbliert mit Tisch, Stühlen und Schränken. Auf einem steht eine Flasche Wein, es ist Traubensaft, stellt sich beim näheren Anschauen heraus. Auch noch da: Nahezu ein Dutzend Klingelbeutel und die eingestaubten Schuhe des Organisten.

Der Weg ins imposante Gebäude stoppt am Abendmahltisch, so heißt der Altar in der evangelischen Kirche. Der steht ebenso noch an seinem Platz wie das Taufbecken direkt daneben und die mehr als 60 Kirchenbänke davor. „Tisch, Becken, die Orgel und auch die Kirchenglocken gehören nicht uns, sie sind Dauerleihgaben der Kirchengemeinde“, sagt Fromm. Die Kirche habe zum einen keinen Platz mehr dafür gehabt, zum anderen wollte man durch das Behalten verhindern, dass die neuen Eigentümer die Besitztümer womöglich verramschen. Fromm: „Die Gemeinde berichtete uns von anderen Kirchenverkäufen in Deutschland, bei denen die neuen Besitzer als erstes die Glocken vom Turm warfen und zum Schrotthändler brachten. So etwas wollten sie verhindern.“

Fest steht, dass die Orgel wieder spielen soll. Die müsse zwar erst gestimmt und auch repariert werden, so manche kleine Pfeife versage aktuell ihren Dienst. Danach könne sich dort wieder ein Organist versuchen. Oder auch mehrere im Wechsel. Kontakte hat Kay Fromm bereits hergestellt, offenbar sind Übungsorgeln Mangelware in der Stadt.

Bevor jedoch an ein Stimmen der Orgel zu denken ist, geht es an die Umsetzung des Kolumbarium-Baus. „Der Antrag für die Bezirksregierung Düsseldorf ist so gut wie fertig, wie lange es dann bis zur Genehmigung dauert, können wir leider nicht abschätzen.“ Erst dann sollen die Arbeiten beginnen. Dort, wo jetzt noch die Kirchenbänke stehen, sollen kleine Inseln entstehen, in denen die Urnen aufbewahrt werden. „Sie haben dann eine Liegezeit von zwölf Jahren, danach kann die Grabstätte verlängert oder abgegeben werden“, erklärt Fromm. Nach Aufgabe des Platzes im Kirchenraum könnte die Urne wenige Meter weiter hinter der Kirche auf der Wiese ihre dann letzte Ruhe finden. Eine entsprechende Grabstätte ist dort nämlich geplant.

Vor dem Umbau des Kirchenschiffs gibt es allerlei Hindernisse zu überwinden, Haupthürden sind die Heizung und der Boden. Einen solchen gibt es unter dem Podest der Kirchenbänke nämlich gar nicht, wie die beiden Experten schnell feststellen mussten. Einziger Vorteil: Mit dem Verlegen eines Estrichs könnte auch eine partielle Fußbodenheizung installiert werden. Die Ölheizung mit ihren Dutzenden Heizkörpern fliegt dann raus. „Die gesamte Kirche auf Zimmertemperatur zu bringen, ist schlicht unmöglich“, so Fromm. So habe der 20.000 Liter fassende Öltank nicht einmal ausgereicht, um die Kirche während der sonntäglichen Gottesdienste muckelig warm zu machen. Was übrigens auch nicht gewünscht sei. „In der Kirche ist es üblich, dass die Besucher ihre Mäntel im Winter anlassen, da die gewaltigen Bauten eben nicht hochgeheizt werden können.“

1,5 bis zwei Millionen Euro wollen die beiden Düsseldorfer kurz- bis mittelfristig investieren, das Dach ist inzwischen abgedichtet, spätestens im Sommer sollen Zimmerleute die vom Schwamm angegriffenen Balken ersetzen. Ein Projekt, das auch Dank Fördermitteln des Bundes schnell realisiert werden konnte.