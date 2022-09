Holocaust-Überlebende spricht in Duisburg : „Ihr müsst euch beeilen – ich bin schon 90 Jahre alt“

Duisburg Sara Atzmon hat als Kind das Vernichtungslager Bergen-Belsen überlebt. Am Duisburger Abtei-Gymnasium hat sie am Donnerstag die Aktionstage gegen Antisemitismus eröffnet. Gemeinsam mit einer Ex-Bundesjustizministerin.

Es gibt nicht mehr viele Menschen, die aus eigener Erfahrung von den deutschen Gräueltaten in der Zeit des Nationalsozialismus berichten können. Die Holocaust-Überlebende Sara Atzmon aus Israel ist eine von ihnen. „Ihr müsst euch beeilen – ich bin schon 90 Jahre alt“, habe die Überlebende des Vernichtungslagers Bergen-Belsen auf die Anfrage des Duisburger Abtei-Gymnasiums geantwortet, teilt die Schule mit. Dort eröffnete Atzmon am Donnerstag die Aktionstage gegen Antisemitismus , Rassismus und Diskriminierung.

Das Abtei-Gymnasium koordiniert und organisiert den Besuch Atzmons, es ist allerdings nicht der einzige Stop auf ihrer NRW-Reise. Insgesamt findet die Vortragsreihe an zehn Schulen in Duisburg, Düsseldorf, Dinslaken, Essen, Moers und Voerde statt. Atzmon ist zudem auch als Künstlerin in der Stadt zu Gast. Am Freitag eröffnet sie um 17 Uhr ihre Ausstellung in der Cubus-Kunsthalle.