Baumpflanzaktion : Alte Obstsorten in der Walsumer Rheinaue gepflanzt

Walsum Der Getränkehersteller Hövelmann hat sich für eine Baumpflanzaktion mit dem BUND zusammengetan.

Gründung Die Hövelmann-Gruppe mit Sitz in Duisburg-Walsum hat ihren Ursprung im Jahr 1905, als der Kaufmann Karl-Albert Hövelmann seine eigene Bierhandlung in Betrieb nahm.

Nach Großeinsatz in Duisburg : Angeklagter wird nach Bombenalarm in Einkaufszentrum freigesprochen

Streuobstbau gilt als „betriebswirtschaftlich unrentabel“ und in früheren Jahren wurde die Rodung der ökologisch wertvollen Wiesen zeitweise sogar finanziell gefördert. In Duisburg ist der Bestand an Obstwiesen nach Angaben des BUND in den letzten 30 Jahren um 42 Prozent zu­rückgegangen. Glücklicherweise wird die Bedeutung der Biotope für die Biodiversität mittlerweile erkannt und anerkannt, sodass in den vergan­genen Jahren einige neue Obstwiesen in Duisburg entstanden.