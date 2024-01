Projekt in Duisburg Hör mal ein Buch für Kinder und Senioren

Im Lehmbruck-Museum läuft bereits mit „Hör mal Kunst“ ein gerationsübergreifendes Projekt, bei dem die Duisburger Philharmoniker mit ihren besonderen musikalischen Möglichkeiten Werke aus der Museumssammlung auf ganz eigene Weise Kindern und älteren Menschen vermitteln. Am Dienstag, 30. Januar, startet als Pilotveranstaltung ein neues Format der Reihe „klasse.klassik.senior“, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde. „Hör mal ein Buch“ heißt es diesmal. Dabei musizieren Mitglieder der Duisburger Philharmoniker in der Zentralbibliothek. Die beiden Kultureinrichtungen kamen bislang bei den Internationalen Kinder- und Jugendbuchausstellungen (IKiBu) zusammen. „Hör mal ein Buch“ ist für beide Einrichtungen Neuland. Eingeladen sind zu den Vormittagen Kindergruppen und Menschen im Großeltern-Alter. Am Freitag wurde das vielversprechende Projekt, das bereits beim Pressegespräch viel Spaß machte, vorgestellt.