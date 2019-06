Katalog wird überarbeitet : Höhere Bußgelder für Müllsünder

In dieser Woche wurde der neue Bußgeldkatalog in Düsseldorf veröffentlicht. Dabei wurden die Gelder deutlich erhöht. Auch Duisburg zieht mit.

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat in Düsseldorf den neuen Bußgeldkatalog vorgestellt. Der Rat in Duisburg hat sich bereits in seiner Sitzung Anfang Mai mit dem Thema beschäftigt und dem Antrag zugestimmt. Nun soll der Bußgeldkatalog in Duisburg überarbeitet werden. Obwohl die Details noch unklar sind, steht fest, Verstöße werden in jedem Fall teurer. So heißt es im Antrag der SPD-Fraktion: „Der Oberbürgermeister wird gebeten, bei der Stadt beziehungsweise städtischen Gesellschaften die personellen Kapazitäten für die Bereiche Sicherheit und Sauberkeit sukzessive zu steigern, sowie eine Erhöhung der Bußgelder im Rahmen einer Anpassung des Bußgeldkatalogs vorzunehmen.“