Knüllermarkt in Duisburg Boho, Shabby oder Vintage – „Deutschlands größtes Hochzeit-Deko-Event“

Ein Traum von Hochzeit wird wahr im Knüllermarkt-Dekoparadies in der Duisburger Altstadt. So wirbt das Kult-Geschäft am Münzplatz für ein neues Event. Am Samstag, 4. März, von 10 bis 19 Uhr ist der Knüllermarkt ganz auf den Tag der Liebe eingestellt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.