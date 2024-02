Hochwasser in Duisburg Wirtschaftsbetriebe sperren Straßen am Rheinufer

Aufgrund der derzeitigen Hochwasserlage ist in den nächsten Tagen ein weiterer Anstieg der Wasserstände zu beobachten, teilen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg jetzt mit. Am Pegel Ruhrort wird bis heute Abend der Rhein voraussichtlich auf 7,70 Meter ansteigen. Da es demnach am Wochenende zu Überflutungen von Wegen am oder hinter den Deichen kommt, werden diese jetzt schon gesperrt. Einschränkungen für die Schifffahrt gibt es vor allem ab de Hochwassermarke I, die in Ruhrort bei einem Pegelstand ab 9,30 Meter erreicht wird.