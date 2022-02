Aurelis plant, BKK Novitas zieht ein : Hochtief baut das letzte Gebäude im Quartier 1 neben dem Hauptbahnhof

So soll das Gebäude aussehen, in das die Novitas BKK im vierten Quartal 2024 einziehen soll. Foto: Aurelis

Duisburg Knapp vier Wochen nach der Unterzeichnung des Mietvertrages mit der Duisburger Krankenkasse Novitas BKK hat das Immobilienunternehmen Aurelis Real Estate den Auftrag zum Bau des neuen Gebäudes vergeben. Die Hochtief Building-Niederlassung NRW wird auch das letzte freie Grundstück im Quartier 1 am Duisburger Hauptbahnhof bebauen.

Zum Gebäude gehören nach Unternehmensangaben eine Tiefgarage mit insgesamt 177 Stellplätzen, einige davon mit E-Ladesäulen, sowie ein Fahrradraum mit Ladeplätzen für E-Bikes.„Die Zusammenarbeit von Aurelis und Hochtief hat im Quartier 1 bereits Tradition. Das Novitas-Gebäude ist schon das vierte Hochbauprojekt, das wir gemeinsam umsetzen. Die Teams kennen sich mittlerweile sehr gut und arbeiten Hand in Hand“, so Björn Zimmer, Leiter der Projektentwicklung in der Aurelis Region West.

Die Bauarbeiten seien unmittelbar darauf gestartet, die Hälfte der Mietflächen in der sechsgeschossigen Immobilie werde Mitte 2023 an die HSPV NRW übergeben. Seit Oktober 2020 entsteht direkt hinter dem Südflügel des Bahnhofs ein fünfgeschossiges Bürogebäude unter Regie der PORR Oevermann GmbH: das Duisburg Central Office (DCO). Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes an Consors Finanz seien für September 2022 geplant, der Innenausbau sei bereits in vollem Gange.