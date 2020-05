Autoreifen und Holz in Flammen : Starker Rauch durch Brand in Duisburg-Hochfeld

Duisburg Im Duisburger Stadtteil Hochfeld ist die Feuerwehr seit dem frühen Morgen im Einsatz. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung, da offenbar Autoreifen und Holz in Flammen standen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm gegen 5 Uhr morgens ein. Am Rheinpark in Duisburg-Hochfeld brennen an einer Abrissbaustelle auf etwa 450 Quadratmetern ein Stapel Holz und Altreifen in voller Ausdehnung. Dadurch ist es am Morgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die auch einige Kilometer weiter noch zu sehen ist.