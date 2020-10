Totes 14-jähriges Mädchen in Duisburg : Polizei hofft auf Erkenntnisse durch Obduktion

Duisburg Nach einer Suchaktion der Polizei am Samstag gab es am Nachmittag die traurige Gewissheit: Die vermisste 14-Jährige aus Duisburg Hochfeld ist tot. Die Umstände sind noch unklar. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion entscheidende Hinweise.

Der Tod eines 14-jährigen Mädchens im Duisburger Stadtteil Hochfeld gibt der Polizei in Duisburg Rätsel auf. Polizisten hatten die Leiche am Samstagnachmittag im Keller einer abbruchreifen ehemaligen Autowerkstatt auf einem schwer zugänglichen Brachgelände gefunden. Bereits am Freitag war die 14-Jährige von ihrem Bruder (33) als vermisst gemeldet worden. Am Samstag hatte die Polizei dann eine Suchaktion gestartet, unter anderem auch mit Spürhunden und einem Hubschrauber.

Nach Hinweisen, dass sich das Mädchen öfter in dem Abbruchgebäude aufgehalten haben soll, hatte die Polizei dort gezielt nach ihr gesucht. Sie soll im Keller der ehemaligen Autowerkstatt gelegen und zum Teil mit Schutt bedeckt gewesen sein. Deshalb mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Bergung der Leiche helfen. Die Todesursache blieb zunächst unklar, die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb eine Obduktion an. Demnach könnte es sich sowohl um einen Unfall als auch ein Tötungsdelikt handeln. Ein Suizid sei aufgrund der Spurenlage eher unwahrscheinlich, so die Polizei.

Die 14-Jährige soll am Freitag in Begleitung ihres gleichaltrigen Freundes unterwegs gewesen sein. Der Jugendliche war am Freitagabend in Düsseldorf aufgegriffen worden, nachdem Passanten gemeldet hatten, der Junge habe einen „desorientierten“ Eindruck gemacht. Er wurde zu seinen Eltern gebracht und in deren Beisein am Samstag im Duisburger Polizeipräsidium vernommen.

Am Sonntagmorgen setzten die Ermittler die Spurensuche dann auf dem Gelände fort. Es befindet sich am Ende einer Sackgasse und ist so zugewachsen, dass es von außen schlecht einzusehen ist. Die Kripo führte nach Polizeiangaben „mehrere Vernehmungen“ durch. Zu den Umständen, unter denen das Mädchen zu Tode gekommen ist, läge bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor, so die Polizei. Weitere Details sollen am Montag bekannt gegeben werden.

