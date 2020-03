Mutmaßliche Täter sollen albanisch gesprochen haben : Kneipenschlägerei und Hetzjagd in Hochfeld

Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Eine Kneipenschlägerei in Hochfeld ist am Samstagnachmittag eskaliert und endete mit zwei schwer Verletzten, die ins Krankenhaus kamen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten in einer Gaststätte auf der Sedanstraße gegen 16.30 Uhr mehrere Männer miteinander in Streit. Ein beteiligter 32-Jähriger flüchtete zu Fuß aus der Kneipe, zwei bislang unbekannte Kontrahenten folgten ihm in einem schwarzen Mercedes CLK mit Neusser Kennzeichen (NE).