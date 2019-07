Kostenpflichtiger Inhalt: Clankriminalität und Drogenhandel : Polizei überrascht Verdächtige mit Blitz-Razzia

Foto: Christoph Reichwein (crei) 4 Bilder So lief die Blitz-Durchsuchungen in Duisburg-Hochfeld.

Duisburg Hunderte Einsatzkräfte haben am Dienstagmittag bei einer Blitz-Razzia in Duisburg-Hochfeld Passanten und Wohnungen durchsucht. Im Fadenkreuz der Ermittlungsgruppe „Gral“ stehen der organisierte Drogenhandel und das kriminelle Clanmilieu. Auch in Moers, Meiderich und Homberg gab es Einsätze.