Stadt gibt Wohnungen wieder frei : Gitschiner Straße: Bewohner dürfen wieder zurück

Die geräumten Wohnungen dieses Hauses an der Gitschiner Straße in Hochfeld dürfen jetzt wieder genutzt werden. Foto: Tim Harpers

(RP) Die Bewohner der 18 Wohnungenn an der Gitschiner Straße in Hochfeld können in ihre Wohnungen zurückkehren. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Der am Freitag von der Feuerwehr durchgeführte Anleiterversuch sei erfolgreich verlaufen.

Ein Vertreter der Bauordnung hat vor Ort den Vorsitzenden des Eigentümerbeirates darüber informiert, dass die gesperrten Wohnungen ab sofort wieder dauerhaft bewohnt werden dürfen. Wie berichtet hatte die Stadt am 10. Dezember aufgrund eines fehlenden zweiten Rettungswegs eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Dies galt für 18 Wohnungen zwischen der 4 vierten und der obersten Etage des sechsgeschossigen Häuserkomplexes. Die Bewohner waren seitdem bei Bekannten oder Verwandten untergebracht.

Der Anleiterversuch ist nun möglich geworden, da die durch die Eigentümergemeinschaft neu errichtete Feuerwehrzufahrt und -aufstellfläche provisorisch inzwischen so hergerichtet ist, dass eine Rettung der Bewohner und eine Sicherstellung des Angriffsweges der Feuerwehr über die Drehleiter als zweiter Rettungsweg sichergestellt ist.



Ein Gartenbauunternehmen wird jetzt in den nächsten Tagen die Baumaßnahme fertigstellen durch den Einbau von Rasengittersteinen und Setzen der Absperrpoller sowie Beschilderung). Festgestellt worden war der fehlende zweite Rettungsweg bei einem vorherigen Einsatz der Feuerwehr. Die Maßnahme „zur Abwehr einer konkreten Gefahr“ musste sofort erfolgen, so die Stadt. Eine Fristsetzung sei nicht möglich gewesen, weil es ja jederzeit hätte brennen können.

(mtm)