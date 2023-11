Duisburger Stadtgeschichte Sanierung der ältesten Stadtmauer enthüllt Spuren aus dem Mittelalter

Für Restaurator Christoph Schaab ist es ein besonderer Tag in Duisburg: Nach knapp 20 Jahren sind die Arbeiten an der ältesten nachrömischen Stadtmauer beendet. „Für eine Stadt wie Duisburg haben wir noch außergewöhnlich viel Mittelalter“, sagt Schaab vom Landschaftsverband Rheinland für Denkmalpflege. Insgesamt sei von der Mauer noch ein Kilometer erhalten geblieben, ursprünglich waren es zweieinhalb Kilometer. Sie wurde zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert errichtet. „Teilweise haben wir sogar Stücke aus dem zehnten Jahrhundert gefunden“, so Schaab. Somit gelte die Mauer als älteste nachrömische Stadtmauer in Deutschland.