Hilmar Klute Gast im Literaturverein : Hilmar Klute liest in der Zentralbibliothek

Hilmar Klute stellt am Mittwoch in der Zentralbibliothek seinen ersten Roman vor. Foto: Norbert Prümen (nop)

Duisburg Hilmar Klute ist Gast im Verein für Literatur Duisburg.

(RP) Hilmar Klute ist ein Meister der spitzen Feder, bekannt vor allem als Autor der Glosse „Streiflicht“, die regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung erscheint. Am Mittwoch, 22. Januar, um 20 Uhr, zeigt Klute, dass er als Autor auch die lange Form beherrscht: Er stellt in der Zentralbibliothek im Stadtfenster (Steinsche Gasse 26) seinen ersten Roman vor.

Es geht um den Protagonisten Volker Winterberg, der Mitte der achtziger Jahre im Ruhrgebiet als Zivildienstleistender in einem Seniorenheim mit Demenzkranken arbeitet. Er aber träumt davon, ein Dichter zu werden und die essenziellen Momente des Lebens zu finden und literarisch festzunageln. Seine Freizeit verbringt er trinkend, rauchend und immer nach der richtigen Formulierung suchend in Kneipen. In seinen Tagträumen trifft er literarische Helden. Klopft ihr Werk und Leben ab nach der richtigen Balance aus Leichtigkeit und Relevanz. Mit einem Gedicht gewinnt Volker die Einladung zu einem Treffen für Nachwuchsschriftsteller in Berlin. Das ist der Startschuss für ein turbulentes Abenteuer und eine verwickelte Odyssee durch das alte West-Berlin.

Hilmar Klute, der 1967 in Bochum geboren wurde, hat mit „Was dann nachher so schön fliegt“ ein literarisches Debüt geschaffen, in dem Glanz und Elend West-Berlins der Achtziger Jahre und die nüchterne Menschlichkeit des Ruhrgebiets plastisch wiederaufleben – eine lebendige Geschichte zu der Frage, worum es im Leben und im Schreiben eigentlich geht.

Karten für die Veranstaltung des Duisburger Vereins für Literatur sind während der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek an der Information im Erdgeschoss des Stadtfensters, zu fünf Euro und an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich. Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.