Erflogsautor las in der Zentralbibliothek Hilmar Klute und „Die schweigsamen Affen der Dinge“

Hilmar Klute, geboren 1967 in Bochum, lebt seit langem in Berlin. Ein breiteres Publikum kennt ihn als Redakteur der Kolumne „Streiflicht“ in der Süddeutschen Zeitung. Sein jüngster, dritter Roman heißt „Die schweigsamen Affen der Dinge“, was ein Zitat des Naturlyrikers Oskar Loerke ist.