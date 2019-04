Feiertage : Tipps für das Osterwochende im Süden

Zum ersten Mal gibt’s eine Eiersuchaktion für die Kleinen im Freibad Wolfssee. Foto: Ingo Otto

Süd Samstag, Sonntag und Montag können Sie im Süden auf Eiersuche gehen. Eine Premiere ist dabei – und ein ungewöhnlicher Ort: die Eiersuche unter Wasser.

Ostereier über und unter Wasser, dazu leuchtende Osterfeuer – all das gibt es an den Ostertagen, von Karfreitag, 19. April, bis Ostermontag, 21. April, im Süden. Die Redaktion hat die wichtigsten Termine aufgelistet:

Schießen auf Holzhasen In Schützenvereinen gehört das Ostereierschießen zur Tradition: Zu diesem lädt die St. Hubertus Schützenbruderschaft von 1911 am Karsamstag ein. Los geht es um 15 Uhr im Schützenhaus an der Ecke Saarner Straße Fichtenstraße. Im gemütlichen Rahmen wird mit Luftgewehr auf einen Osterhasen geschossen – natürlich auf einen aus Holz. Teilnehmen kann jeder, auch Neugierige, die noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten haben. Es gibt auch etwas zu gewinnen, der Preis ist jedoch eine Überraschung. Gegen 19 Uhr entzünden die St. Hubertus-Schützen das traditionelle Osterfeuer.

Info Wieso wir Ostereier suchen Ostereier als Lebenssymbol Das Ei gilt in vielen Religionen als Symbol für neues Leben oder Wiedergeburt. Im alten Ägypten, in Phönizien und in Persien galt das Ei als Ursprung der Welt; alles Leben schlüpfte aus dem mystischen Ei, das eines Tages vom Himmel fiel. Auch im alten Rom und in Griechenland wurden während der Frühlingsfeste Eier bemalt oder gefärbt.

Hier brennen Osterfeuer Am Karsamstag findet das jährliche Osterfeuer des Duisburger Reitvereins 64 statt. Von 16 bis 17 Uhr veranstalten die Pferdefreunde ein öffentliches Ponyreiten mit Kaffee und Kuchen. Um 18 Uhr wird der Grill, um 19 Uhr das Osterfeuer entzündet. Adresse ist die Reitanlage des Biegerhofs, Spickerstraße 52.

Ein Osterfeuer brennt auch bei der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Huckingen, und zwar am Sonntag um 17 Uhr. Auf den Schützenplatz Im Ährenfeld sind die Huckinger Bürger, Freunde und Nachbarn aus allen Ortsteilen eingeladen. Vor Ort gibt es natürlich auch etwas zu essen und zu trinken.

Eier suchen und Hüpfburg Wer bei der Ostereiersuche im heimischen Garten leer ausgegangen ist, kann sein Glück im Freibad Wolfssee versuchen. Am Ostersonntag und Ostermontag liegen hier zwischen 11 und 17 Uhr nicht nur bunte Eier aus, es gibt auch Kinderschminken, Hüpfburgen, eine Rutsche mit Bällebad sowie ein Bungee-Trampolin. Im Bistro stehen typische Freibad-Snacks bereit. Die Benutzung der Hüpfburgen kostet vier Euro, die des Trampolins 3,50 Euro. Bei schlechtem Wetter könnte die Veranstaltung allerdings ausfallen.

Unterwasser-Eiersuche Beim Deutschen Unterwasserclub Duisburg versteckt der Osterhase die Eier nicht zwischen Büschen und in Blumenbeeten, sondern unter der Wasseroberfläche. In den Großenbaumer See abtauchen werden die Mitglieder des Tauchvereins am Ostermontag an der Buscher Straße 65. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für die Ostereiersuche und die Jagd nach dem goldenen Ei, welches dem Finder einen zusätzlichen Preis beschert. Gäste sind eingeladen, die Faszination der Unterwasserwelt zu entdecken.

Gesang in Versöhnungskirche In der Versöhnungskirche Großenbaum, Lauenburger Allee 23, gibt es am Karfreitag um 10 Uhr Choräle und Chöre aus John Stainers „Die Kreuzigung“ zu hören. Am Karsamstag werden an gleicher Stelle um 21 Uhr verschiedene Werke für Querflöte und Orgel gespielt. Anschließend versammeln sich alle um das Osterfeuer. Im Gottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr führt die Kantorei österliche Chorwerke verschiedener Epochen auf. Am Ostermontag feiern Groß und Klein um 10 Uhr einen Familiengottesdienst. Zum Abschluss werden Eier gesucht.

Ökumenische Gottesdienste Eine besondere Ostertradition haben die Kirchen in Huckingen entwickelt. Dort besuchen sich die katholische und die protestantische Kirche während der Osternachtgottesdienste gegenseitig und überreichen sich Grußkerzen. Der Gottesdienst findet am Karsamstag um 21 Uhr in der evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd, Angerhauser Straße 91, statt. Eine Delegation wird wiederum den Gottesdienst der katholischen Schwestergemeinde St. Peter und Paul besuchen.

Osternacht in Wanheim Auch die Christen in der Wanheimer Kirche, Wanheimer Straße 661, begehen in diesem Jahr wieder die Osternacht. Sie beginnt am Karsamstag um 22 Uhr mit dem Osterfeuer vor der Kirche. Für die musikalische Begleitung sorgt der Chor „Soul, heart & spirit“.

Osternacht und Frühstück 20 Jahre Tradition hat der Ostergottesdienst der Buchholzer Jesus-Christus-Kirche, Arlberger Straße 10. Um 7 Uhr erinnert die Gemeinde an die dunkle Stunde des Todes Jesu. Im Anschluss findet ein Frühstück statt; Anmeldungen unter Tel. 0203/702300.