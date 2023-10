Für unter Dreijährige In Duisburg fehlen Kita-Plätze

2019 kooperierte das Jugendamt mit dem Gertrud-Bäumer-Berufskolleg. Gemeinsam bildeten sie 20 Erzieherinnen und Erzieher aus. Die Zahl der Auszubildenden verdoppelte sich für das Kitajahr 2020/21, diesen August starteten rund 50 Leute ihre Praxisintegrierte Ausbildung in städtischen Kitas. Mit dem Sophie-Scholl-Berufskolleg werden in diesem Jahr fünf Kinderpfleger ausgebildet. So sollen nicht nur externe Erzieher angestellt werden, teilt die Stadt mit, so stehe auch genügend personeller Nachwuchs zur Verfügung.