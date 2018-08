Duisburg: Heuballen brennen in Duisburg-Baerl - Polizei vermutet Brandstiftung

Vermutlich Brandstiftung : Mehrere Heuballen brennen auf Feld in Duisburg

Duisburg In der Nacht zu Samstag haben mehrere Heuballen auf einem Feld in Duisburg-Baerl Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Samstag wurde um 01.17 Uhr die Feuerwehr Duisburg alarmiert: Aus bisher unbekannten Gründen sind eine Vielzahl von gestapelten Heuballen auf einem Feld an der Binsheimer Straße in Brand geraten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich aufwendig und dauerten bis in die Morgenstunden.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203/280-0 bei der Polizei Duisburg zu melden.

